Mathway je još jedna aplikacija koja će dobro doći svima onima koji bilo uče matematiku ili samo žele na brzinu riješiti neki matematički zadatak. Zadatak koji se želi riješiti je moguće utipkati ili koristiti ugrađenu kameru u pametnom telefonu, a koji trenutak kasnije, pojavit će se rješenje.



Mathway dobro radi sa zadacima iz osnovne matematike, nije mu strana algebra, niti trigonometrija, statistika, linearna algebra i druga područja matematike. Zna i nacrtati grafikone tamo gdje je to potrebno, a ključna je prednost to što će biti prikazani i koraci rješavanja što joj daje edukativnu vrijednost.



Aplikacija je nazivno besplatna no omogućena je kupovina modula unutar aplikacije.