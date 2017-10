Memei su danas posvuda i zapravo ih je teško izbjeći, a svi oni koji se i sami žele pridružiti stvaranju tih nerijetko duhovitih sličica, s ovom će aplikacijom to učiniti na najbezbolniji mogući način. Kao što joj i sam naziv kaže, riječ je o aplikaciji koja je namijenjena izradi (generiranju) vlastitih memea koje je onda moguće podijeliti uobičajenim kanalima.



Osim što je moguće koristiti vlastite sličice na koje će se zalijepiti duhoviti prateći tekst, tu je i više od 700 memea s već dostupnim pratećim tekstom. Na meme je moguće dodavati virtualne sličice, a moguće je kreirati i složene meme s do deset oblačića s tekstom.



Dakako, to nije niti izbliza sve. Meme Generator, naime, nudi još hrpi stvarčica i detalja pa se nameće kao idealno rješenje za izradu vlastitih memea na svojem pametnom telefonu.