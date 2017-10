Micasso je još jedna aplikacija koja će u tren oka transformirati fotografije u prava mala umjetnička djela i to koristeći efekte koji simuliraju stilove poznatih majstora slikarstva: od Picassa do van Gogha i dugih.



Očekivano, aplikaciju je vrlo jednostavno koristiti, a sve počinje izborom fotografije koju se želi transformirati i zatim samo treba izabrati jedan od dostupnih stilova (ima ih više od 25). Zgodno je to što je moguće raditi kombinacije stilova i tako dobiti neočekivane rezultate, a tu su i neke druge stvarčice.



U svakom slučaju, svi oni koji žele svoje fotografije dodatno začiniti to će sigurno moći i to aplikacijom koja u pozadini koristiti strojno učenje. Aplikacija je besplatna no prikazuje oglase.