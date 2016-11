Microsoft Solitaire Collection

Mnogi su nebrojene sate proveli igrajući legendarni Microsoftov Solitaire, a premda je već i do sada bilo raznih inačica ove igre na pametnim telefonima, izvornik ipak ostaje izvornik. Ovo je Microsoftovova mobilna inačica Solitairea koja će, gotovo je to neupitno, naći svoje mjesto na brojnim pametnim telefonima.



S obzirom na to da je riječ o kolekciji, aplikacija zapravo uključuje pet najboljih igara: Klondike, Spider, Freecell, Tripeaks i Pyramid. Tu su i dnevni izazovi kojima će se osvajati značke ili razne nagrade, tu su i nove animacije koje označavaju pobjedu te brojne druge stvarčice.



Razvidno je kako je ovo još ranije izdanje Solitairea jer su trenutačno neke ponuđene značajke tek još u najavi kako će se pojaviti – ako ništa drugo, barem veseli da će se ova legendarna igra nastaviti poboljšavati i modernizirati.