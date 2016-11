MixerBox je aplikacija koja se naslanja na Youtube kao neiscrpan izvor glazbe nudeći pri tome mnoštvo playlista za neometano uživanje u glazbi. Stvarčica zapravo radi prilično jednostavno; nakon što se pokrene dovoljno je tek izabrati neku od ponuđenih playlista i tapnuti na tipku play.



Reprodukcija glazbe će ubrzo otpočeti, a maleni prozorčić s videozapisom bit će najprije prikazan u donjem desnom dijelu zaslona (to je plutajući prozorčić koji će biti prikazan i ponad drugih aplikacija). Kada se tapne taj prozorčić, on će se rastegnuti na gornju polovicu zaslona nudeći određene upravljačke kontrole, ali i mogućnost da se zaključa zaslon.



Naime, MixerBox ne podržava reprodukciju glazbe u pozadini pa je ovo način da se to zaobiđe – zaključani zaslon MixerBoxa zamišljen je tako da se što je moguće više smanji potrošnja baterije. MixerBox omogućuje i otkrivanje nove glazbe, tu je i svojevrsni radio koji je zamišljen da se reproducira glazbe određenog žanra, a tu su i druge stvarčice kao što je mogućnost spajanja s Facebookom i sinkronizacije playlista.



Aplikacija je besplatna, ali prikazuje oglase kojih se moguće riješiti bilo kupovinom virtualnih novčića ili zarađivanjem unutar aplikacije tako da se obavljaju određene radnje.