Moja Tvrtka

Domaća aplikacija i servis putem koje je moguće s pametnih telefona izrađivati ponude i račune, stvarati putne naloge i dnevnice na osnovu službenog putovanja, računati troškove tvrtke koje je moguće zajedno s prihodima pratiti u izvještajima.



Osim toga, omogućena je i komunikaciju s timom kroz poseban modul kao i eventualna suradnja s klijentima kroz B2B. Ako se želi poslati klasičan dopis s obilježjima i podacima o tvrtki to je vrlo lako moguće učiniti kroz još jedna modul - modul dokumenti omogućuju slanje dokumenata u formatu PDF. Dakako, to je samo dio mogućnosti.



Aplikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, a osnovna inačica za praćenje jedne tvrtke s mogućnošću generiranja do 50 dokumenata je besplatna. Tu su i ostali pretplatni paketi čija se cijena kreće od 400 pa sve do 900 kn godišnje.