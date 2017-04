MouseBot je zabavan platformer koji će dopasti svima onima koji vole testirati svoje reflekse. U igri se mora upravljati robotskim mišem kroz različite labirinte i šašave mehaničke zamke koje su osmislile mačke iz njihova znanstvena laboratorija CatLab.



Kako su miševi u pitanju samo je jedan glavni cilj: izbjeći sve prepreke kako bi se došlo do sira kojeg je potrebno skupljati. U igri je dostupno 65 razina, grafika izgleda odlično, a i sama igrivost je na visokoj razini što znači da igra sigurno neće brzo dosaditi.



MouseBot je nazivno besplatan no tu su određenje ograničenja kojih se može riješiti plaćanjem četiri dolara unutar same aplikacije. Dakako, moguće je kupovati i različita pojačanja i kojekakve pakete, pa – tko voli, neka izvoli!