My Device je zgodno napravljena aplikacija koja na uredan način pokazuje što se sve nalazi u pametnom telefonu. Tako je u tren oka moguće doznati točnu verziju operativnog sustava, vidjeti detalje o procesoru, odnosno, točne informacije o ugrađenom SoC-u i memoriji.



Dakako, to nije sve. Tu je i pregled informacija o bateriji, zatim pregled internoj memoriji za pohranu (uključujući i vanjskoj SD kartici), tu je i kratak pregled osnovnih informacija i mrežu (moguće je vidjeti trenutačno dodijeljenu IP adresu) kao i doznati nešto više o kamerama ugrađenom u telefon.



Sve to nadopunjuje i detaljan pregled svih dostupnih senzora zajedno s prikazom podataka koje prikupljaju u stvarnom vremenu, a tu je i pregled mogućnosti samoga pametnog telefona. U svakom slučaju, ovo je odlična aplikacija za brzi pregled svega što pametni telefon može.