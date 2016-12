Svi oni koji redovito moraju piti lijekove koji su im propisani kroz terapiju, dobro znaju da se katkada može dogoditi da se lijek preskoči. Ovo je aplikacija koja će s jedne strane podsjećati kada je vrijeme da se uzme propisani lijek, a s druge strane da se prati zdravstveno stanje tijekom vremena (tako se može pratiti i je li terapija uspješna).



U aplikaciju se mogu unositi različiti rezultati mjerenja kao što su, primjerice, vrijednosti krvnoga tlaka ili razine šećera, baš kao što se mogu bilježiti aktivnosti, a jednako se tako može stvoriti popis lijekova koji se moraju trošiti zajedno s vremenima kada se moraju uzeti i u kojoj količini.



Zgodno je i to što je moguće uključiti i druge članove obitelji koji će pomoći pri motivaciji da se na vrijeme uzimaju lijekovi, a nekima će biti korisno i to što je pregled povijesti zdravstvenog stanja moguće dobiti u PDF formatu. Mogućnosti ima još, a dobro je i to što je aplikacija besplatna.