Aplikacija izrađena u suradnji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te agencije APIS IT, a koja stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba nudi pregled prostornih podataka u odnosu na njihovu trenutačnu ili izabranu lokaciju - od adrese i kućnog broja do uknjiženih katastarskih podataka za pojedince čestice i njihove GUP namjene.



Podaci koji se koriste su zapravo oni kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva i ustanove, a u bazi trenutačno ima 2400 lokacija koje su raspoređene u 12 tematskih cjelina što se svodi na 160 sportskih objekata, 130 domova zdravlja, 73 doma za starije osobe, 50 lokacija s besplatnom WiFi mrežom Grada Zagreba, 49 gradskih tijela, 35 trgovačkih društava te 11 gradskih vrtova.



Tako je, primjerice, vrlo lako dobiti pregleda svih dežurnih zdravstvenih ustanova u željenoj četvrti, uz brojeve telefona, informacije o radnom vremenu i području specijalizacije. Baza podataka se ažurira najnovijim podacima, a nadopunjavat će se novim slojevima dinamikom koja ovisi o zahtjevima gradskih upravnih tijela i gradskih trgovačkih društava no najmanje jednom godišnje.