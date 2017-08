Videoreproduktora na pametnim telefonima s Android OS-om definitivno ne nedostaje i to kako onih besplatnih tako i onih koje je potrebno kupiti. NPlayer se svrstava u potonje no zato nudi nešto što većina ne može ponuditi - ugrađenu i službenu podršku za DTS (DTS HD ) i DTS Headphone:X.



Dakako, ne treba posebno niti isticati podršku za brojne videoformate što znači da više nije potrebno prekodiravati videozapise u format kompatibilan s telefonom. Tu je i podrška za streamanje (nudi i podršku za Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive), a prilično je naglašena podrška i za upravljanje gestama.



Podrška za titlove se podrazumijeva, dobro surađuje s pametnim televizorima i drugim sličnim uređajima, tu je i podrška za WebDAV, FTP, SFTP, HTTP, i SMB/CIFS kao i za UPnP/DLNA (radit će i titlovi ako DLNA server i sam podržava. Dakao, ima toga još i to sve za cijenu od 38 kuna.