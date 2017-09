Periodic Table

Ovo je doslovce jedina aplikacija za periodni sustav elemenata koju ćete poželjeti imati na pametnom telefonu i to ne samo stoga što izdanje stoji Kraljevsko društvo kemije odnosno RSC (The Royal Society of Chemistry) nego i stoga što je iznimno bogato informacijama.



I to ne samo onim tipičnim podacima koje bi se očekivalo od aplikacije koja prikazuje periodni sustav elemenata, nego i hrpicu zabavnih informacija poput one da se neodimij koristi u mikrofonima ili da se europij koristi u novčanicama Eura kako bi se spriječilo krivotvorenje.



Povrh toga, moguće je vidjeti i elemente u njihovom prirodnom stanju, slušati podacstove i gledati videozapise, a tu je zgodna tablica za brz pristup podacima o elementima. U svakom slučaju – korisno.