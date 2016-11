Riječ je o Googleovom fotoskeneru koji omogućuje skeniranje i spremanje svojih fotografija na papiru i to pomoću fotoaparata na svojem uređaju. Aplikaciju je iznimno lagano koristiti, a jedna od ključnih prednosti svakako su korekcije koje će aplikacija na snimljenim fotografijama učiniti.



Naime, ne samo da će se izbjeći onaj nezgodni odsjaj kada se kamerom snimaju razvijene fotografija (premda to prilično ovisi o kvaliteti kamere i pametnog telefona), nego će aplikacija pomoći ispraviti fotografije te odraditi korekciju perspektive, tu je i automatsko izrezivanje fotografija koje se temelji na detekciji rubova kao i pametno rotiranje.



Sve počinje tako da se željena fotografija snimi, a zatim se s kružnicom u sredini zaslona naciljaju četiri puna bijela kruga postavljene u kutove slike koja je upravo snimljena. PhotoScan odlično radi s aplikacijom Google fotografije pa ovu besplatnu aplikaciju vrijedi imati pri ruci i to pogotovo onda kada se žele digitalizirati stare ispisane fotografije.