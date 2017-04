Još jedna aplikacija za upravljanje pozadinskim slikama na početnom ekranu za pametne telefone no koji nisu tek obične slike – Pixtory uz svaku pozadinsku sliku donosi i neku zanimljivu priču. Od smiješnih anegdota, preko različitih zanimljivih informacija pa sve do fascinantnih priča s putovanja.



Da bi se uživalo u pozadinama i pričama koje one donosi dovoljno je tek dvaput dodirnuti zaslon i zatim pregledavati set priča s pozadinskim slikama za taj dan. Dodirne li se zaslon dvaput s dva prsta na početnom ekranu, pozadinska slika bit će promijenjena.



Zgodno je i to što se s Pixtoryjem mogu stvarati vlastite priče s pozadinskim slikama koji se mogu podijeliti s drugima.