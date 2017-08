PixWing je vizualno zgodno napravljena arkada u kojoj se kroz razne zračne poligone mora letjeti raznovrsnim letjelicama: od prastarih zrakoplova, preko futurističkih letećih brodića pa sve do zmajeva.



Ono što ovu igru izdvaja od gomile drugih sličnih arkada svakako je način upravljanja; potrebno je koristiti cijelo tijelo kako bi se upravljalo šašavim letjelicama. Štoviše, igra će čak i bilježiti koliko se kalorija potrošilo tijekom igranja.



Doduše, oni kojima se previše pokaže ova vrsta tjelovježbe uvijek se mogu odlučiti za tradicionalnije kontrole i onda igru igrati udobno zavaljen u naslonjač. U svakom slučaju, ovo je zgodno napravljena igra koja jamči i dobru zabavu.



Besplatna je no računa se na kupovinu unutar igre, a cijene raznih stvarčica varira od 6,60 kn pa sve do 29 kuna.