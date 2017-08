PlusPrivacy

Sve je teže štititi vlastitu privatnost na Internetu, a posebice stoga što mnogi servisi omogućuju prijavu s već postojećim računima za popularne društvene mreže što, s jedne strane jest praktično, no s druge strane može naštetiti privatnosti.



S time se želi obračunati ovaj servis koji je nastao kao projekt koji je djelomice financiran iz Horizon 2020 EU-a. Nudi kontrolnu ploču putem koje je moguće upravljati postavkama privatnosti Facebooka, Twittera, LinkedIna te drugim mrežama i to s jednoga mjesta.



Zgodno je i to što je moguće postaviti najbolje postavke privatnosti za sve servise i to tek u jednom kliku. Službena aplikacija ne nudi sve navedene funkcionalnosti (za to je potrebno servis koristiti kroz web preglednik).



Putem aplikacije je moguće upravljati i kreirati dodatne identitete, tu je i web preglednik za anonimno surfanje, kao i jasan pregled instaliranih aplikacija i njihovih postavki privatnosti te prava koja su im dodijeljena uz ocjenu do koje razine mogu narušiti privatnost.