Pzizz je još jedna aplikacija za sve one koji imaju problema sa spavanjem i često se bude umorni. Naime, oslanja se na psihoakustiku te vlastiti algoritam koji je zadužen za reprodukciju posebno optimiziranog mješavine glazbe, naracije i zvučnih efekata koji bi trebali pomoći da se lakše utone u san.



No ne samo to, sve bi to trebalo pomoći da se održi kvalitetan san za vrijeme spavanja i da se u konačnici probudi svjež i odmoran. Pzizz može dobro doći kada se želi ugodno prespavati cijelu noć ili kada se tek želi odrijemati (ima za to i prikladne modalitete).



Moguće je uključivati ili isključivati naraciju, tu je i ugrađen budilica kao i hrpica drugih stvarčica. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no za sve se mogućnosti mora platiti oko pet dolara.