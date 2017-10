Rabbit je svojevrsna društvena aplikacija koja omogućuje da se određene aktivnosti rade zajedno, primjerice, da se zajedno pogledaju filmovi, da se gleda televizija, pa čak i da se zajedno surfa Internetom.



Sve što je potrebno napraviti jest stvoriti svoju virtualnu sobu u koju će se oni željni virtualnog druženja ući (moguće je maksimalno pozvati do 25 sudionika). Putem aplikacije su omogućeni videorazgovori, a moguće je i razmjenjivati poruke (grupni razgovori).



Zgodno je i to što se sve sinkronizira na više uređaja kao i to da je aplikacija posve besplatna. U svakom slučaju, svi oni koji se žele virtualno družiti jer im možda daljina između prijatelja onemogućava uobičajeno druženje - s ovom bi aplikacijom to trebali moći ostvariti. Isto vrijedi i za one koji bi na ovaj način vrijeme provodili s potpunim strancima.