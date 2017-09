Korištenje detektora policijskih radara je u RH zabranjeno i za to postoji propisana kazna od 2000 kn, no zato aplikacije poput ove – nisu zabranjene. Radar Beep je aplikacija koja otkriva pozicije policijskih radara i pozicije prometnih kamera te o tome u pravom trenutku obavještava kako bi se prilagodila brzina vožnje.



Pri tome će prikazati i koje ograničenje brzine na toj cesti vrijedi, a zgodno je i to što je sve prikazano na mapi pa se unaprijed može provjeriti prolazi li se putem na kojem postoje policijske kontrole, radarska kontrola ili kamere.



Radar Beep nudi pozicije policijskih radara i kamera za brojne zemlje u koje je uključena i Hrvatska, može se aktivirati kada se pametni telefon spoji s drugim uređajem putem Bluetootha, a tu su i neke druge sitnice. Aplikacija je besplatna no prikazuje oglase kojih se može riješiti za 49 kuna.