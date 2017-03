Spada među najpopularnije aplikacije za slušanje internetskog radija na pametnim telefonima i to s dobrim razlogom. Nudi mogućnost slušanja više od tridesetak tisuća radijskih postaja koje svoj program emitiraju diljem svijeta, a samu aplikaciju koristi više do 25 milijuna korisnika što već samo po sebi nešto znači.



Radijske postaje su grupirane po zemljama, ali i po žanru glazbe koje emitiraju pa je do omiljenih radijskih emisija i glazbe (kao i posve novoga sadržaja) vrlo lako doći. Sučelje aplikacije je vrlo jednostavno dok je samu aplikaciju vrlo lako koristiti.



Štoviše, nudi i neke prilično praktične mogućnosti: od tajmera za spavanje i alarma za buđenje, preko mogućnosti da se rade prečaci do omiljene radijske postaje, pa sve do notifikacija i drugih sitnica. U svakom slučaju, ovo je odlična aplikacija za sve one koji žele slušati kako lokalne, tako i brojne inozemne radijske postaje.