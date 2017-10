Čini se da gotovo više i nema radijske postaje koja svoj program ne emitira i putem Interneta, a osim što ih je često moguće slušati putem njihovih dediciranih aplikacija za pametne telefone, isto je moguće i putem specijaliziranih aplikacija koje čine dostupnim na tisuće radijskih aplikacija.



Radio Hrvatska FM je aplikacija koja, pak, omogućava slušanje regionalnih radijskih postaja, a u ovome slučaju onih koje emitiraju na području RH. Trenutačno nudi slušanje više od stotinjak domaćih radijskih postaja i to od najpopularnijih do možda nešto manje poznatih.



Aplikacija nudi uredno sučelje, tu je i pretraživanje kao i mogućnost da se lako dođe do onih radijskih postaja koje se nedavno slušalo. U svakom slučaju – odlična aplikacija za slušanje domaćih radijskih postaja.