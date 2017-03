RadioPublic

Još jedna aplikacija namijenjena ljubiteljima slušanja podcastova i onima koji će to tek postati. Nudi pristup više od 250 tisuća podcastova i 15 milijuna epizoda i to kroz sasvim zgodno osmišljeno sučelje. Za one koji tek počinju s otkrivanjem svijeta podacastova, tu je sadržaj koj isu ručno probrali veterani podacastova.



Slušati je moguće i offline, a nove se epizode omiljenih emisija neće propustiti jer će sve uredno biti prikazane u inboxu. Oni koji ne znaju što bi slušali uvijek mogu pogledati što se nalazi u playlistama kao što su Fresh This Week ili Essential Listening.



Mogućnosti i sitnica svakako ima još, pa svi oni koji žele uživati u besplatnim podacastovima, s ovom će aplikacijom doista i moći.