Readfeed je velika i svakim danom sve veća zajednica ljubitelja knjiga i čitanja, a ovo je aplikacija koja omogućava spajanje onih koji su pročitali (ili čitaju) iste knjige. Moguće je voditi razgovore o književnim naslovima, a jedna od korisnih stvarčica svakako je i to što je putem ove zajednice lako moguće otkriti koja bi se knjiga svakako trebala pročitati.



Putem aplikacije je moguće objavljivati fotografije o bilo kojoj knjizi, moguće je stvarati virtualnu biblioteku, a aplikacija omogućuje i pronalazak bilo koje knjige prema njezinom naslovu, autoru, ISBN-u, ali i očitavanjem barkoda.



Osim toga, moguće je potražiti prijatelje i zatim ih pratiti kao i one koji čitaju istu knjigu, moguće je primati obavijesti kada drugi počnu razgovarati i knjizi koju i sami čitate, a zgodno je i to što će se dobivati preporuke koje knjige valja čitati na temelju toga koga se prati i koje se knjige trenutačno čitaju. U svakom slučaju, zanimljiva aplikacija za sve one koji vole čitati knjige.