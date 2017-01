Okorjelim ljubiteljima vožnje na biciklu zima i hladnoća definitivno ne smeta, a ova će im aplikacija pripomoći za pouzdano praćenje rute koju su prošli. Koristiti aplikaciju je iznimno jednostavno; samo se tapne, a aplikacija će prikazati mapu, udaljenost koja je odvožena, trajanje vožnje i druge podatke.



Dakako, to je tek početak. Aplikacija će uredno koristiti GPS kako bi precizno bilježila kretanje, a Ride with GPS se može prilično pohvaliti preciznošću i stabilnošću. Zgodno je to što je moguće stvarati profile bicikala kako bi se preciznost dodatno povećala dok će fotografije snimljene omiljenom aplikacijom za fotografiranje automatski biti povezane s vožnjom.



Tu je i izrađena društvena komponenta pa je sve moguće objavljivati na društvenim mrežama i dijeliti s drugima, a tu je i niz drugih zgodnih stvarčica.