Uz tiskana izdanja raznih rječnika, Školska knjiga počela je nuditi i digitalna izdanja, a za to je pripremila i aplikacije za pametne telefone. Kako bi se aplikacija mogla koristiti, potrebno je otvoriti korisnički račun na stranici rjecnici.hr, nakon toga se s tim podacima valja prijaviti putem aplikacije.



Sama registracija baš kao i aplikacija je posve besplatna, no rječnici nisu. Naime, kako bi se koristila digitalna izdanja rječnika, potrebno je unijeti kod koji se nalazi u tiskanom izdanju. Za sada je dostupan samo jedan rječnik i to VRH, Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika (putem aplikacije moguće je preuzeti oglednu inačicu).



Aplikacija je vizualno dotjerana, a funkcionalnost rudimentarna: rječnike je moguće pregledavati, a moguće je i tražiti pojedine riječi. Bilo kako bilo, svi oni koji imaju tiskana izdanja rječnika Školske knjige, a trenutačno ponajprije VRH, ovu bi aplikaciju trebali imati.