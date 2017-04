Kulinarskih aplikacija u trgovinama definitivno ne nedostaje, a ovo je još jedna no koja okuplja prvenstveno recepte za zdrava jela. Ukratko, ako se traže recepti za jela koja će dobro doći da se utaži glad za slatkim, a da jelo ne bude previše kalorično.



Ili da se odabere najbolje jelo poslije treninga ili možda nekoliko veganskih jela za one koji ne žele jesti meso. Sve to nudi Runtasty. Dapače, tu je više od 40 recepata koje su odobrili nutricionisti i to za sve tipove prehrane ili prehrambenih restrikcija (bezglutenska jela, veganski recepti, niskokalorična jela i slično), a posebno je korisno to što je recepte moguće filtrirati prema kategorijama.



Tu je i sedam savjetodavnih videozapisa s trikovima koji olakšavaju snalaženje u kuhinji kao i neke druge praktične sitnice (primjerice, recepte je moguće označiti kao favorite). Aplikacija je besplatna no postoji mogućnost kupnje putem aplikacije.