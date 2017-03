Shadowmatic

Vrlo hvaljena i vizualno odlična igra već je odavna svoju popularnost stekla na iPhoneu, no odnedavno je postala dostupna i na pametnim telefonima s Androidom. Svi oni koji još nisu imali priliku probati ovu igru – sada je krajnje vrijeme da to učine.



Naime, riječ je o igri koja je u suštini vrlo jednostavna. Valja rotirati slobodno lebdeće 3D objekte tako da njihova sjena tvori neki od zadanih oblika. Počinje se vrlo jednostavno, s jednim 3D objektom, no kako se napreduje iz razine u razinu, povećava se broj oblika i stvari počinju biti vrlo složene.



Srećom, gotovo hipnotizirajuća glazbena pozadina kao i izvrsna grafika ovu igru čine iznimno igrivom i iznenađujuće malo frustrirajućom. Na raspolaganju je ukupno 100 razina, premda ih je svega 14 dostupno u besplatnoj inačici na Androidu, no i to je dovoljno da se ova igra uvuče pod kožu. Korisnici iPhonea odmah će morati platiti tri dolara.