Ski Tracker je aplikacija koja bi se mogla dopasti svim ljubiteljima zimskih sportova i to posebno onima koji vole skijanje ili bordanje. Naime, ova će aplikacija omogućiti da se izmjeri maksimalna brzinu kretanje, da se izmjere staze i prikaže prijeđena udaljenost kao i ostale statistike.



Putanja kretanja će biti uredno naznačena na karti, tu je i mogućnost pregleda povijesnih podataka, a zgodno je i to što se podaci mogu dijeliti s drugima pa se može izravno uspoređivati s prijateljima koji jednako tako uživaju u zimskim sportovima.



Osnovna inačica aplikacije je besplatna no zato prikazuje oglase te ne nudi sve mogućnosti, ali ih se može slobodno iskušavati 30 dana. Nakon toga valja platiti inačicu Premium kupovinom unutar same aplikacije.