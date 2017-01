Skiplagged je jedna od onih aplikacija koje svakako vrijedi imati pri ruci i to onda kada se traži najpovoljnijoj let. Naime, za razliku od klasičnih aplikacija ovoga tipa, Skiplagged se usredotočuje na pronalazak letova kod kojih putnici presjedaju na druge letove.



Naime, cijene letova nužno ne koreliraju s dužinom leta pa se često može dogoditi da je let od polazišne točke do odredišne s jednim presjedanjem u međutočki jeftiniji nego izravan let među željenim destinacijama.



U svakom slučaju, Skiplagged prolazi kroz različite kombinacije izabranog leta (od početne do konačne destinacije) i zbilja pronalazi najjeftiniju moguću kombinaciju. Uz pretraživanje tzv. „hidden city“ letova, tu je i mogućnost pretraga drugih letova te pronalazak hotelskog smještaja kao i hrpica drugih korisnih stvarčica. Korisno.