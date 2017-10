Speedometer GPS

Nije teško pogoditi, ovo je još jedna do aplikacija koje koriste GPS kako bi prikazivale trenutačnu brzinu kretanja. Prilagođena je za prikazivanje brzine kretanja kada se vozi bicikl ili automobil, a osim što će prikazati brzinu na tipično osmišljenom brzinomjeru, tu su i neke druge stvarčice.



Tako je moguće doznati točno vrijeme polaska, zatim maksimalna brzina, prosječna brzina, tu je i prikaz visine kao i smjera kretanja. Zgodno je i to što je moguće vidjeti satelite koji se koriste kako bi se odredila brzina i dobili ostali podaci, a tu je i poseban grafikom s prikazom brizne.



Vožnje je moguće snimati, tu je i prikaz na Googleovoj mapi zajedno s prikazom trajanja vožnje, prijeđene udaljenosti te prosječne i maksimalne brzine. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no prikazuje oglase dok se za inačicu Pro mora platiti sedam kuna. Ipak, ta je inačica trenutačno besplatna pa – požurite.