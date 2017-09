Split-screen creator

Jedna od korisnih mogućnosti Androida jest opcija da se zaslon podijeli na dva dijela koji će svaki prikazivati drugu aplikaciju. Dakao, da bi se ta funkcija aktivirala, potrebno je na zaslonu izvesti određene radnje osim ako se nema ova aplikacija.



Naime, ona omogućuje da se izrade prečaci koji će aktivirati željene kombinacije aplikacija i to upravo u zaslonu podijeljenom na dva dijela. Čak je moguće namjestiti da se dvaput pokrene ista aplikacija i to u dva različita prozora.



Moguće je izrađivati neograničen broj prečaca, a samu je aplikaciju prilično jednostavno koristiti. Ipak, da bi je se koristilo, valja imati u rukama telefon s Androidom 7 ili višim, a aplikacija nije podržana na telefonima sa sučeljem MIUI. Aplikacija je besplatna no prikazuje oglase kojih se može riješiti za jedan dolar (plaća se unutar aplikacije).