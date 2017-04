Status je zamjena za statusnu traku na Androidu, a za koju nije potrebno rootati pametni telefon kako bi je se moglo koristiti. Naime, ova statusna traka zapravo će niti iscrtana iznad sistemske i na taj način elegantno ponuditi da se sama statusna traka prilagodi vlastitom ukusu.



Osim što se može utjecati na njezin izgled, tu je i hrpica praktičnih mogućnosti što će se ponajviše dopasti onima koji vole mijenjati izgled Androida. Kako bi aplikacija radila ona kako se to od nje očekuje potrebno joj je dati cijeli niz privilegija, no to je prilično razumljivo.



Aplikacija je besplatna i ne prikazuje oglase, pa svi oni koji bi željeli jednostavno urediti izgleda statusne trake na Androidu i, primjerice, sat iz desnog ugla pomaknuti na sredinu – s ovom će aplikacijom to lako odraditi.