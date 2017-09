Stepes je, kako to njegovi autori kažu, prvi mobilni ekosustav za prijevode u kojemu se za prijevod ne koriste računalni algoritmi nego prijevode rade živi prevoditelji (nešto poput Ubera samo za prevoditelje). U samo jednom je kliku moguće rezervirati stručne prevoditelje za više od stotinjak jezika (Stepes ih navodno okuplja više od sto tisuća).



Putem aplikacije je moguće prevoditi kratke tekstove, cijele dokumente, a tu je i mogućnost simultanog prevođenja tamo gdje je to potrebno (putem aplikacije se sve dogovara s prevoditelje kao i lokacije kamo mora doći).



Dakako, sama aplikacija je besplatna, no prevođenje nije i tu su različite tarife i to od deset centi po riječi pa sve do 16 centi po riječi. Ovisno o tome koja se kvaliteta prevođenja želi i kakav se točno materijale prevodi.