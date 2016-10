Sticklings

Zabavna igra koja po nekim elementima iznimno podsjeća na legendarne Lemmingse i druge slične igre. Cilj je upravljati redom likova koji nezaustavljivo marširaju preko poligona i dovesti ih žive i zdrave na njihovo odredište. Zvuči lagano? Baš i nije, kao što to obično i biva kod ovakvih igara.



Naime, poligoni obiluju zamkama i kojekakvim opasnostima, a valja biti kreativan kako bi se kombiniralo sve što je na raspolaganju da se stvori poligon koji će ovi bezumni mališani neumorni u svojem hodu morati prijeći.



Grafika je zgodna, glazbena pozadina ugodna, a igra je besplatna na Androidu s time da se računa na kupovinu unutar same igre pa se na to treba pripremiti, dok će oni koji u rukama imaju iPhone za igru morati izdvojiti jedan dolar. U svakom slučaju, nedjeljna zabava je zajamčena.