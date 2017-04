Stop animacija prilično je popularan način za stvaranje animiranih filmova, a zahvaljujući pametnim telefonima koji nude ugrađene kamere, stvaranje takvih filmova nikada nije bilo jednostavnije. Dakako, za to je potrebna i dobar aplikacija baš kao što je ova.



Stop Motion Studio je lijepo izvedena aplikacija s kojom će se u tren oka moći početi izrađivati animiranim filmovi upravo tehnikom stop animacije. Zgodno je što je moguće uvesti već postojeće fotografije od kojih će se napraviti animirani film, a tu je i mogućnost izravnog snimanja upotpunjena solidnom razinom kontrole same kamere.



Na raspolaganju je doista sve što je potrebno: od preciznog pregleda i prebacivanja između pojedinih sličica, mogućnost automatskog snimanja s podesivim vremenskim intervalom, podrška za zumiranje, primjena raznih efekata, rad sa zelenim zaslonom te doista mnogo toga drugog.



Osnovna inačica je besplatna, no za pune mogućnost valja izdvojiti pet dolara za verziju za iPhone ili 43 kune za inačicu za smartfone s Android OS-om.