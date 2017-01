Ograničenje duljine poruke koja se može objaviti Twitter mnogim je jednostavno preveliko, pa stoga ni ne čudi da su dulje misli i objave neki počeli objavljivati u nastavcima. Takav način objave na Twitteru ima, sasvim očekivano, i svoj službeni naziv – Tweetstorm (smislio ga je Marc Andreessen).



Ovo je aplikacija koja će automatski napraviti Tweetstorm bez potrebe da se na početak poruka ručno dodaje odgovarajući broj i kosa crta kojima se na Twitteru označava sam Tweetstorm. Sve će to odraditi Storm it. Zgodno je i to što je putem aplikacije moguće objavljivati i pojedinačne tvitove.



Osim toga, sve što se upiše u Storm it bit će pohranjeno kao skica koja se onda kasnije može po želji i uređivati ako već nije bilo objavljeno. Storm it nudi i pretpregled tvitova i to točno onako kako će izgledati na samom timelineu, a tu su i neki drugi detalji.