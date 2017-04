Činjenica da smo danas okruženi s velikim brojem uređaja kojima je moguće upravljati daljinskim upravljačima što samo znači da se broj upravljača povećava do te razine da postaju muka svakako je neosporna.



Srećom, pametni telefoni su spravice koje su često uz nas, a zgodno je to što ih se može koristiti upravo kao univerzalnih daljinski upravljač. Štoviše, neki pametni telefoni imaju ugrađen infracrveni senzor pa mogu upravljati praktično svim uređajima uz koje dolazi i daljinski upravljač, a sve veći uređaja omogućava da se njima upravlja putem bežične mreže.



SURE je naprosto odlična aplikacija koja pametne telefone pretvara u univerzalne daljinske upravljače, bilo da oni imaju infracrveni senzor ili ne, a koja nudi podršku za ogroman broj uređaja: od televizora, preko klima uređaja pa sve do projektora ili uređaja za automatizaciju doma.



Ne pokušava vizualno simulirati daljinske upravljače što mu je samo prednost, a ističe se i činjenicom da ga je iznimno jednostavno koristiti, konfigurirati te nudi neke vrlo praktične stvarčice kao što je mogućnost backupiranja dodanih daljinskih upravljača u oblak ili podrške za DLNA.



Aplikacija je besplatna za one koji mogu tolerirati oglase, a ako ih se želi riješiti, valja plaćati pretplatu od oko 45 kuna godišnje.