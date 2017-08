Jedan od zgodnih načina da se izbjegne neželjena pošta ili da se izbjegne otkrivanje prave adrese e-pošte jest korištenje servisa koji nude generiranje i korištenje privremenih adresa e-pošte. Ovo je još jedan takav servis, a zgodno je to što nudi i službenu aplikaciju za pametne telefone.



Očekivano, sam servis kao i aplikaciju iznimno je jednostavno koristiti; dovoljno ju je pokrenuti i odmah će se na korištenje dobiti privremena adresa e-pošte koje će biti prikazana na vrhu. Ispod toga su dva gumba: jedan za promjenu dodijeljene adrese e-pošte, a drugi za kopiranje kako bi se adresa mogla lakše unijeti u obrasce.



Ispod toga se nalazi velika ikona koja prikazuje broj pristiglih poruka, a ako se na nju klikne, otvorit će se web preglednik sa službenom stranicom servise gdje je moguće poruke čitati i drugo.



Ako se žele poruke čitati unutar same aplikacije i riješiti se oglasa, potrebno je platiti inačicu Pro koja stoji prilično visokih 139 kuna. Zgodno je to što će aplikacija prikazati obavijest o pristigloj poruci (i u besplatnom izdanju).