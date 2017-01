The Little Fox je još jedan od brojnih igara u kojima se likom upravlja u beskonačnoj utrci do – beskonačnosti. No, za razliku od drugih igara ovoga tipa, u ovoj se likom mora upravljati po polju šesterokuta čime se naglašava korištenje virtualnog 3D prostora.



Mala lisica mora skakutati u šest mogućih pravaca i skupljati razne predmete pa je igra zapravo simpatičan križanac između klasičnog platformera i igre u kojoj se trči do beskonačnosti. Igra vizualno izgleda prilično dobro, a na raspolaganju je skakutanje na trinaest šarenih planeta.



Glazbena pozadina također igri daje poseban šarm, a autori igre preporučaju da se za igranje koriste slušalice. Igra je nazivno besplatna, ali se računa na kupovinu unutar same igre.