Riječ je o još jednom besplatnom servisu koji pri razmjeni poruka nudi visoku razinu sigurnosti i to oslanjajući se na end-to-end enkripciju. Sve što se razmjenjuje putem aplikacije je šifrirano, a to znači da će poruke u individualnim i grupnim razgovorima, kao i datoteke moći pregledavati samo oni kojima su i namijenjeni.



Osim što je privatnosti i anonimnost zajamčena (nije potrebno dati svoj broj telefona), Threema nudi i prilično praktične mogućnosti pa je moguće slati fotografije, videozapise, ostavljati glasovne poruke, stvarati grupe i ankete i štošta drugo.



Kontakte je moguće verificirati skeniranjem QR koda ili usporedbom otisaka prstiju čime se osigurava da su kontakti s kojima se komunicira zaista oni, a tu su i druge zanimljive mogućnosti. Aplikacija je vizualno usklađena te podjednako dobro radi na pametnim telefonima i tabletima.



Osim toga, dobro je i to što je aplikacija dostupna na sve tri najvažnije mobilne platforme, no mnogima neće biti posebno zanimljiva zbog cijene tim više što postoje sličnih besplatni servisi.