Još jedna aplikacija za vremensku prognozu koja, osim što sasvim očekivano daje preciznu prognozu (moguće je odlučiti između tri ponuđena izvora podataka), cijeli dojam upotpunjuje prikazivanjem brojnim lijepim fotografijama i to svaki put kada se aplikacija pokrene.



Uz trenutačne vremenske uvjete s prikazom trenutačne temperatura, vlažnosti, pritiska zraka, brzinu i smjer vjetra te druge informacije, tu je i prikaz vjerojatnosti za padaline, prikaz UV indeksa, zatim prikaz vremena izlaska i zalaska sunca te punog mjeseca kao i drug stvarčice.



Today Weather može upozoriti i na ekstremne vremenske uvjete, tu je i obavijest s dnevnom vremenskom prognozom, a nije izostao niti widget. Aplikacija je besplatna no prikazuje oglase kojih se moguće riješiti plaćanjem unutar same aplikacije: 8 kn za šest mjeseci, 11 kn za godinu dana ili 35 kn zauvijek.