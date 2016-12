Trusted Contacts

Googleova aplikacija koja ja korisnicima omogućuje da isključivo odabranim osobama (članovima obitelji, prijateljima i slično) pošalje informaciju o svojoj lokaciji i to tek jednim klikom. Osnovna ideja aplikacija jest omogućiti osobama od povjerenja da znaju gdje se tko nalazi i to pogotovo kada je nekome potrebna pomoć.



Sve počinje tako da se odrede osobe od povjerenja (njima se omogućuje da uopće zatraže slanje vaše lokacije), a kada oni doista i zatraže da se lokacija pošalje – uvijek se taj zahtjev može odbiti. Međutim, ako se ne odbije i ne reagira na zahtjev, tada će se lokacija poslati i to čak i onda kada nema veze s Internetom ili je telefon ostao bez baterije.



Osim toga, moguće je i aktivno dijeliti svoju lokaciju u slučaju da se ne osjećate sigurno, a kontakti od povjerenja mogu i pregledati status vašeg pametnog telefona kako bi ustanovili je li sve u redu. Aplikacija je besplatna i za sada dostupna samo na Androidu premda je planirana i inačica za iOS, doduše zahtjev za praćenje se može poslati i putem web preglednika.