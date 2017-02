Watchup je zgodno zamišljen servis koji okuplja vijesti s poznatih televizijskih postaja i kanala u koje se ubrajaju kanali kao što su Euronews i Sky News. Drugim riječima, oni koji umjesto čitanja vijesti radije vole pogledati klasične TV reportaže ili tipične videomaterijale, s ovom će aplikacijom doći na svoje.



Ponuda kanala je prilično velika pa je moguće izabirati između više od 200 međunarodnih i lokalnih TV postaja (moguće ih je pretraživati, a uredno su i kategorizirane po zemljama). Osim toga, tu je i mogućnost definiranja rasporeda kada će Watchup dojaviti da ima novih vijesti, a zgodno je i to što će dostupni videozapisi biti nanizani kao u kakvoj playlisti koja će se reproducirati (sama reprodukcija video vijesti otprilike tako i radi).



Poželjno je otvoriti vlastiti račun ili se prijaviti s Facebookovim no to nije obavezno i aplikacija se može koristiti i bez prijave. Kvaliteta videa je odlična (treba pripaziti na internetski promet jer je ipak riječ o aplikaciji koja prikazuje videozapise), kontrole su jednostavne, a tu je i hrpica drugih stvarčica. Aplikacija je besplatna.