What If je aplikacija koja je zamišljena kao virtualni trezor za informacije za koje se ne želi da dopadnu u ruke nepoželjnima. Potrebno je otvoriti korisnički račun i zatim se s njime prijavljivati između 10 i 90 dana kako bi aplikacija bila svjesna da je korisnik još aktivan (primat će se i notifikacije kada je potrebno prijaviti se u aplikaciju).



Moguće pohranjivati bilo kakve vrste dokumenata i fotografija, a uskoro će se moći pohranjivati i audiozapisi i videodatoteke. Sadržaj je moguće podijeliti s kim god se želi s time da je potrebno da kontakt osoba s kojom se želi dijeliti sadržaj ima važeću adresu e-pošte.



Aplikacija What If je trenutačno dostupna samo za uređaje s iOS-om, a u planu je i inačica za Android telefone. Sama aplikacija je besplatna, no potrebno je plaćati pretplati od 10 dolara godišnje.