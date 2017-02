WiFi Prioritizer

Pametni telefoni obično nisu baš najprecizniji kod izbora bežične priključne točke s najsnažnijim signalnom no zato su tu aplikacije koje taj posao obavljaju puno bolje i, ako već ništa drugo, bude daleko veću razinu fleksibilnosti.



Ovo je upravo takva aplikacija. Namijenjena je pametnim telefonima s Android OS-om, a omogućava da se na jednostavan način naznači prioritet bežičnih mreža nakon čega će se pametni telefon automatski spajati na one mreže koje imaju dodijeljen veći prioritet jednom kada budu u dosegu.



Korištenje aplikacije je prilično jednostavno; po pokretanju će biti prikazana lista svih upamćenih bežičnih mreža na pametnom telefonu nakon čega samo pomicanjem željene mreže odrediti njezin prioritet (ona na vrhu liste je preferirana veza). Nakon toga će aplikacija automatski ostvarivati konekcije u odnosnu na to koliko je signal neke mreže snažan.