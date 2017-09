Zello Walkie Talkie

Aplikacija za komunikaciju na pametnim telefonima definitivno ne nedostaje, a ovo je zapravo tek još jedna no koja pokušava oživjeti onaj šarm komunikacije putem voki-tokija. Iznimno ga je jednostavno koristiti no na umu treba imati da je potrebna veza s Internetom (makar i 2G).



Pri prvom pokretanju je potrebno otvoriti korisnički račun (potrebno je unijeti adresu e-pošte, a po želji i broj telefona), a nakon toga se samo potraže prijatelji ili se pridruži nekom od kanala. Da bi se komuniciralo, valja tek pritisnuti upečatljivo veliki okrugli gumb i zadržati ga dok se govori, zatim ga otpustiti i pričekati odgovor.



Zgodno je, dakle, to što je moguće komunikacija jedan na jedan, ali i s više korisnika (u kanalima je moguće imati do 2500 korisnika). Tu je i podrška za Bluetooth slušalice, pregled povijesti uz snimanje propuštenih poruka, push obavijesti i drugo.