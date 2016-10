Beskontaktno plaćanje

Samo jedan od imperativa u današnjem digitalnom dobu svakako je brzina. Što je svijet, a samim time i mi sami užurbaniji, time brzina kojom obavljamo one svakodnevne stvari postaje sve važnija. S napretkom tehnologije, ne može se ne osjetiti snažna inklinacija tome da sve što nas okružuje mora jednostavno raditi brže. To podjednako vrijedi i za one nevažne sitnice, baš kao i za sve ono čemu obično volimo posvetiti više pozornosti i biti daleko oprezniji – plaćanje. Neupitna je činjenica da se karticama plaća i kupuje sve više, a gotovina polagano postaje prošlost.

Štoviše, neke zemlje pokazuju jasan trend napuštanja gotovine kao medija plaćanja, a jedna od takvih zemalja je Švedska. Zanimljiva je po tome što spada među prve zemlje koje su uopće uvele papirnati novac, a sada će možda postati i prva zemlja koja će ga u potpunosti napustiti, zahvaljujući napretku tehnologije. U Švedskoj se u prošloj godini svega dva posto transakcija odvijalo plaćanjem u gotovini, a sve je manje Šveđana koji uopće nose gotovinu. Kupiti kartu za metro u Stockholmu gotovinom više nije moguće, neke banke uopće ne drže gotovinu, a o prilagodbi maloprodajnih trgovina i prihvatu kartičnog plaćanja uopće ne treba posebno govoriti.



Zbogom gotovini

Sličan se trend može primijetiti i na domaćem tržištu. Naime, rezultati ovogodišnjeg istraživanja MasterIndex, poznate kartičarske kuće MasterCard, pokazuju da Hrvati prate najnovije trendove te kako se preferira ovaj način plaćanja na prodajnim mjestima. Čak 93 posto ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju posjeduje barem jednu karticu, a 50 posto ima ih tri ili više. Kad je riječ o plaćanju karticama na prodajnim mjestima, 82 posto to čini više puta tjedno, a njih 25 posto svakodnevno. S druge strane, čak 90 posto korisnika kreditnih kartica ili kartica s odgodom plaćanja na prodajnom mjestu ih koristi više puta tjedno. Sve je očiglednije da je plaćanje gotovinom, koja se najviše koristi za iznose do sto kuna, sve manje popularno, a zanimljiv je podatak da čak 76 posto ispitanika preferira plaćanje karticama, kao i činjenica da uporaba kartica općenito raste sa stupnjem obrazovanja i platežnom moći. Jednako tako, 83 posto domaćih korisnika kartica kupuje u online trgovinama, što je također jasan pokazatelj trenda.

Premda će neki možda govoriti u prilog plaćanju gotovinom, i to ponajprije u smislu kontrolirane potrošnje, plaćanje karticama neusporedivo je praktičnije. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog činjenice da nikada uza sebe nije potrebno imati točan iznos gotovine u odgovarajućoj valuti. Iznos čak ni ne mora biti točan, ali onda će se morati pričekati povrat novca. Ne smije se zaboraviti niti mogućnost otplate na rate, mogućnost plaćanja u internetskim trgovinama, praktičnost korištenja kartica na putovanjima, tu je i lako praćenje troškova te mogućnost korištenja popusta i pogodnosti. Sve što je potrebno jest imati bilo debitnu ili kreditnu karticu, obaviti kupnju, a prilikom plaćanja samo dopustiti trgovcu da je ubaci u POS terminal, pričekati koji trenutak da se transakcija verificira tajnim PIN brojem, i zatim još uzeti račun. Može li jednostavnije i brže od toga? Zapravo, može.



Beskontaktno plaćanje – prednost i za kupce i za trgovce



Razvojem tehnologije postalo je jasno da se proces plaćanja karticama na prodajnim mjestima može i ubrzati, i to na vrlo jednostavan način. Samo treba ukloniti potrebu da se baš uvijek unosi PIN za verifikaciju, kao i potrebu da se kartica mora dati trgovcu da je ubaci u POS uređaj. Upravo su to ključne karakteristike koje opisuju beskontaktno plaćanje. Naime, za plaćanje iznosa do sto kuna nije potrebno unositi PIN, niti je potrebno karticu ubaciti u POS terminal. Dovoljno ju je tek prisloniti ili približiti terminalu (kartica je opremljena računalnim čipom i radijskom antenom) i iznos do sto kuna bit će naplaćen. Ako iznos premašuje sto kuna, onda je ipak potrebno unijeti PIN, ali karticu ne treba ubacivati u POS uređaj, nego je i dalje treba samo prisloniti.

Ovakav način plaćanja idealan je tamo gdje je brzina od velike važnosti i tamo gdje su iznosi koji se plaćaju obično manji od sto kuna, a to su mjesta poput restorana brze hrane, ljekarnica, kina ili javnog prijevoza. Lagodnost ovakvog načina plaćanja, jednom kada ga se iskusi, lako je prepoznati i teško je vratiti se, bilo na plaćanje tradicionalnim karticama ili, još gore, na plaćanje gotovinom. Plaćanje doista jest brže, praktičnije te prilično sigurno (kartica nikada ne mora napustiti ruke njezina vlasnika), a pozitivna iskustva svih onih koji u novčaniku imaju i karticu za beskontaktno plaćanje prilično su pozitivna. Uostalom, usporedi li se ono s prebiranjem po novčaniku kako bi se točno izbrojale papirnate kune, a zatim i kovanice, sasvim je jasno što će pobijediti, i to pogotovo ako se o tome razmišlja čekajući u redu ispred blagajne, kada se u tom redu većina odlučila platiti – gotovinom.



Praktičnost beskontaktnog plaćanja samo dodatno potvrđuje i njegova raširenost, kao i potražnja. Europljani sve češće koriste beskontaktno plaćanje, a rast takvih transakcija je golema. Kako je na domaćem tržištu općeprihvaćeno plaćanje karticama, tako je evidentna činjenica da se i kod nas prepoznala lagodnost beskontaktnog plaćanja pri svakodnevnom korištenju. Korištenje beskontaktnog plaćanja na domaćem tržištu povećalo se s prilično malih 10 posto u svibnju 2014., na 32 posto u svibnju 2015., pa sve na 40 posto u travnju ove godine. Rast je neosporiv, a brojke idu u prilog tome da su oni koji iskuse beskontaktno plaćanje njime itekako zadovoljni. Osim toga, kartičarske kuće sve naglašenije promoviraju beskontaktno plaćanje pa je tako MasterCard najavio da će do 2020. godine prihvat beskontaktnog plaćanja postaviti kao standard za europske trgovce koji prihvaćaju MasterCard i Maestro kartice.