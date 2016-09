Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming

Gigabyte u svojoj ponudi ima nekoliko različitih varijanti GTX-ica 1070, a jedna od bržih je G1 Gaming, koju smo dobili na testiranje. Kartica je, naravno, tvornički overklokirana, i to tako da je takt GPU-a povišen na 1.594 MHz u Gaming profilu, odnosno 1.620 MHz u OC profilu koji možemo omogućiti naknadno, uporabom aplikacije Xtreme Engine. 8 GB memorije kojom ova kartica raspolaže nije tvornički overklokirano, no to ne znači da ju ne možete ručno overklokirati. Ako se odlučite na ovaj korak, poslužit će vam naši okvirni rezultati – iz GPU-a 1.700 MHz, odnosno 5 posto više nego u OC modu, a iz memorije 288 MHz, odnosno vrlo dobrih 14 posto.



Karticu hladi solidno veliki hladnjak s tri ventilatora, temeljen na paru u slovo “S” savijenih toplovodnih cijevi koje imaju izravni kontakt s GPU-om. Za razliku od toplovodnih cijevi na nekim drugim karticama koje su presvučene niklom, Gigabyteove su gole. Hladnjak nije bučan, no lakše ga je primijetiti u odnosu na hladnjake MSI-jeve Gaming X GTX 1070 kartice koju smo isprobali u rujanskom broju. Treba naglasiti da se MSI-jeva kartica i nešto više zagrijava, što znači da je proizvođač žrtvovao nekoliko stupnjeva višu temperaturu za niže okretaje ventilatora, pa time i nižu buku.



Osim buke i performansi hladnjaka, mnogima je bitan i njegov izgled. Ovaj s G1 Gaming modela ne izgleda tako atraktivno kao hladnjaci na nekim drugim karticama, primjerice MSI-jevoj koju smo isprobali. Gigabyte se odlučio na nešto skromnije osvjetljenje, koje ne obuhvaća prednji dio kartice (to se nudi na modelu Xtreme Gaming). Osvijetljen je Gigabyte natpis na gornjem rubu oklopa hladnjaka te natpis Fan Stop koji se uključuje kada ventilatori miruju (kada je GPU na temperaturi od 50 i sitno stupnjeva).