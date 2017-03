Čuveni uvod s bijelim šumom i natpisom HBO, nakon kojeg slijedi prepoznatljivi duboki ton, u mozgove nam se urezao kao znak da započinje nešto što će nas odlično zabaviti. Sa serijama poput Oz, The Sopranos, The Wire, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm, Boardwalk Empire, Game of Thrones, True Detective, Veep, Silicon Valley i Taboo u katalogu, HBO uživa status ponajbolje televizijske kuće na svijetu. Posve opravdano, ako smijemo pridodati.

U ovom tekstu (i videu ispod teksta, ako preferirate takav način informiranja) proučit ćemo HBO GO, koji se najkraće može opisati kao HBO-ov odgovor na potrebe modernog čovjeka gladnog televizijske zabave. Riječ je o servisu za video na zahtjev, namijenjenom gledanju serija i filmova, na mobitelima, tabletima, laptopima, stolnim računalima i pametnim televizorima na kojima je dostupna pripadajuća aplikacija, ili u koje je utaknut Google Chromecast. Na mobitelima, tabletima i televizorima HBO GO, dakle, funkcionira pomoću istoimene (besplatne) aplikacije, a na računalima se pokreće jednostavnim otvaranjem internetskog preglednika i odlaskom na stranicu servisa.

HBO GO može se koristiti na računalima, tabletima, mobitelima i pametnim televizorima Kako HBO percipiramo prvenstveno kao kuću koja producira televizijske serije, vrijedi istaknuti da HBO GO također nudi filmove brojnih drugih kuća, s kojima imaju sklopljene ugovore. Ukupan broj serija i filmova, raspoloživih domaćim korisnicima servisa, jest oko 4.000, a svi od reda su dostupni u HD kvaliteti. Premijere filmskih blockbustera se u sklopu usluge HBO GO generalno mogu pogledati ranije nego na drugim televizijskim kanalima ili servisima, unutar 8-12 mjeseci od prikazivanja u kinima. Premijere odabranih serija na servis dolaze paralelno s emitiranjem na području Amerike. Roditelje će zanimati da se za njihovu djecu nudi katalog najnovijih Disneyjevih naslova te crtanih i filmskih klasika, sinkroniziranih na hrvatski jezik kad god za njih postoji sinkronizacija. Neobično je bogata i ponuda dokumentaraca, što će svakako zanimati korisnike koji preferiraju takve sadržaje.



HBO GO se istovremeno može koristiti na četiri različita uređaja. Uređaji se na listu dodaju automatski, nakon što se na njima spojimo na naš profil. U slučaju da, primjerice, zamijenimo mobitel i servis želimo koristiti na novom uređaju, u postavkama našeg korisničkog profila jednim se klikom stari uređaj briše, čime se oslobađa prostor za dodavanje novog. Pohvalno je što je taj postupak toliko banaliziran.

Pritiskom na tipku "Play" preskačemo informacije o odabranom sadržaju te on smjesta započinje s reprodukcijomSam izgled servisa malo se razlikuje u ovisnosti o uređaju s kojeg mu pristupamo (primjerice, na velikim ekranima tableta ubačene su neke dodatne kontrole do kojih na mobitelima dolazimo kroz izbornike), ali osnovna navigacija uvijek je ista. Nakon otvaranja aplikacije (ili pripadajuće internetske stranice), prikazuju nam se izdvojene serije i filmovi, dakle sadržaji koje je HBO sam proglasio najaktualnijim i potencijalno najzanimljivijim.

Atraktivan prikaz dostupnih sadržaja kad se HBO GO pokrene na računaluKlizanjem prsta u lijevu i desnu stranu prebacujemo se između drugih dostupnih kategorija, a pritiskom na sliku konkretnog sadržaja dobivamo sve relevantne informacije o njemu – popis epizoda i sezona, žanr, godinu snimanja, trajanje, pismeni sažetak, režisera i glumce, ocjene (od strane korisnika HBO-a, a za brojne sadržaje i one sa iMDB-a) te tipku za dodavanje u favorite. U slučaju da vas nijedna od tih informacija ne zanima, na glavnom ekranu moći ćete pritisnuti tipku Play na sredini thumbnaila, čime će odabrani sadržaj smjesta krenuti s reprodukcijom.



Samih kategorija je podosta, a nazivi ih sasvim dobro opisuju – "Novo", "Najgledanije", "Kultne serije", "Izbor gledatelja", "Serije", "Akcija, avantura", "Obiteljski", "Komedija, romantika", "SF, fantasy", "Dokumentarni", "Koncerti", "Za odrasle" i tako dalje. Jedina kategorija koja bi vas potencijalno mogla zbuniti jest "Posljednja prilika". Ovdje su grupirani sadržaji koji će uskoro biti uklonjeni iz ponude servisa pa se na ovaj način korisnicima ističe da je zadnji čas da ih pogledaju.



Ručno pretraživanje sadržaja unutar aplikacije je, naravno, također podržano, kao i gledanje HBO-ovog televizijskog kanala, gdje ćete se naprosto uključiti u program uživo. Potonje može biti zgodno u situaciji kad od silnog izbora ne znate što odabrati. Povijest gledanja automatski se sprema, stoga u izborniku "Moj izbor" u svakom trenutku možemo pregledati listu sadržaja koje smo odgledali, onih čije gledanje nismo dovršili te onih koje smo proglasili favoritima.



Zanimljivo je da aplikacija može postati daljinski upravljač, koji funkcionira između pojedinih uređaja. Zahvaljujući tome, namještanje glasnoće zvuka, odabir titlova, puštanje, pauziranje i prebacivanje između sadržaja dade se izvesti pomoću mobitela, bez obzira na kojem uređaju trenutno gledali serije ili filmove.



Sučelje aplikacije, svih opisa i titlova dostupno je na hrvatskom jeziku. Iskustvo je pokazalo da neki korisnici preferiraju originalne, (najčešće) engleske titlove, pa je pohvalno da su i oni raspoloživi za sve sadržaje.

Mobilni player sadrži sve funkcije koje bismo mogli zatrebati, uključujući odabir jezika titlovaNajjeftiniji put do pretplate na HBO GO u ovom trenutku nudi Iskon. Iskonovi korisnici, postojeći ili novi, koji u paketu nemaju uključen Iskon.TV, HBO GO dobivaju na besplatno korištenje do kraja godine. Ako žele, nakon toga ga mogu nastaviti koristiti za 20 kuna mjesečno (umjesto redovnih 39 kuna mjesečno), sve do 2020. godine. Nadalje, korisnici Iskon.TV-a, postojeći i novi, do kraja 2017. besplatno dobivaju paket HBO Premium, koji uključuje pristup HD kanalima HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax 1 i Cinemax 2, HBO On Demand videoteku te puni pristup servisu HBO GO. Ako će ga htjeti nastaviti koristiti nakon isteka tog perioda, to će ih koštati 20 kuna mjesečno, umjesto uobičajenih 69 kuna.