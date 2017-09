Kuponi s popustima uz Bug

Kao i prethodnih godina, uoči povratka u školske klupe i urede, pripremili smo za čitatelje Buga razne korisne popuste koji će izvrsno poslužiti pri kupnji nove opreme ili gadgeta. Uz ovaj broj Buga pronašli ste karton s 12 kupona, koji na sebi kriju različite popuste i pogodnosti. Nadamo se da ćete na njima pronaći nešto što vam je korisno i što vas zanima. U nastavku ćemo objasniti kako iskoristiti pojedine kupone i što s njima možete ostvariti.



Kupon 1 (RASPRODANO!)Prvi kupon na sebi krije 20% popusta pri kupnji prijenosnog računala Apple MacBook Air 13. Popust možete iskoristiti u ADM-u, koji se trenutačno nalazi na jednoj lokaciji (Jordanovac 42, Zagreb), ali uskoro otvara poslovnicu i na drugoj lokaciji (Prilaz V. Brajkovića 4, u blizini Avenue Malla, Zagreb). Radi se o uređaju MacBook Air, dijagonale zaslona 13,3” i razlučivosti 1440x900 piksela. Sadrži procesor i5 Dual-core, 4 GB RAM-a, SSD 256 GB, grafiku Intel HD i varijantu Appleova OS-a Yosemite. Cijena ovog uređaja za gotovinu je 8.999 kn, a uz kupon ga možete dobiti za 7.199 kn. U međuvremenu su nam javili iz ADM-a kako su im sve zalihe ovog prijenosnika razgrabljene prvi vikend, tako da nažalost više nemate priliku iskoristiti ovaj kupon.



Kupon 2Na drugom kuponu krije se popust od 10%, a vrijedi u poslovnicama Chipoteke za kompletan asortiman STRONG (antene, prijamnici, tuneri, televizori, pristupne točke…), kao i za kompletnu liniju izvrsnih smartfona marke Ulefone. Radi se o kineskom proizvođaču, koji spada u segment Best Buy i sklapa izvrsne konfiguracije pametnih telefona. Dakle, taj kupon možete iskoristiti za dvije vrste proizvoda. Možete odabrati samo jedan proizvod, ili više njih, a vrijedi za sve oblike plaćanja. Chipoteku možete pronaći u osam hrvatskih gradova.



Kupon 3Mobis.hr osigurava popust od 20% na dva modela poznatog kineskog proizvođača pametnih telefona Meizu. Popust vrijedi na modele Meizu MX6 (inicijalna cijena je 2.299 kn, a cijena s popustom je 1.839 kn) i Meizu Pro 6 (inicijalna cijena je 3.299 kn, a cijena s popustom je 2.639 kn). Oba uređaja imaju vrhunski dizajn i konfiguraciju, a detalje možete provjeriti na Mobis.hr stranicama. Popust možete iskoristiti izravno u Mobis.hr poslovnici u Zagrebu (Heinzelova 96), ili na Mobis.hr webshopu uz korištenje kôda otisnutog na poleđini kupona.



Kupon 4Uz 15% popusta kupite bilo što od gaming opreme MS PROFESSIONAL. Vrhunske gejmerske tipkovnice, miševi, headsetovi, kontroleri … te izvrsno dizajnirana PC kućišta! Ovaj popust vrijedi na svim prodajnim mjestima Vacoma, Svijeta Medija, Protisa, Mikronisa i Ventexa, neovisno o vrsti plaćanja. Više o proizvodima iz ponude saznajte na hr.ms-start.com/ms-professional.



Kupon 5ADM je pod popust stavio proizvode iz svoje ponude Fnatic Gear periferije. Ono što možete pronaći u ponudi podloge su za miševe Boost i Focus, miševi Flick, Flick G1 i Clutch G1, slušalice DUEL TMA-2 i mehaničke tipkovnice Rush. Popust koji možete ostvariti je 20%, a vrijedi za sve oblike plaćanja. Napominjemo da su inicijalne cijene različite za različite oblike plaćanja. Kupon možete iskoristiti u ADM-ovoj poslovnici Jordanovac 42 (Zagreb) te u novoj poslovnici koja se uskoro otvara u blizini zagrebačkog Avenue Malla, na adresi Prilaz Vladislava Brajkovića 4.



Kupon 6Ove jeseni očekuje vas zaista veliki izbor periferije. Za to se dodatno pobrinuo i Logitech, koji je odlučio cijeli svoj asortiman ponuditi uz 10% popusta na sve oblike plaćanja. Vrhunski miševi, tipkovnice, zvučnici… Apsolutno sve! Popust možete iskoristiti u poslovnicama ADM-a (Jordanovac 42, Zagreb, te u njihovoj novoj poslovnici u blizini Avenue Malla, čim se otvori), kao i na svim prodajnim mjestima Sancta Domenice – Sveta Nedelja, Zagreb (Westgate, Arena Centar, Garden Mall, City Center One West i East, Point Centar Vrbani), Split (City Center One, Joker) i Rijeka.



Kupon 7Ronis je za čitatelje Buga odlučio osigurati popust od 10% na sve televizore marke SHARP. U Ronisovoj ponudi možete pronaći best buy SHARP televizore s integriranim Harman/Kardon zvučnim sustavom i 3 godine jamstva, čije se cijene kreću od 1.899 do 4.999 kn. Uz ovaj kupon cijenu ćete spustiti za 10%, bez obzira na oblik plaćanja. Ronis ima poslovnice u Čakovcu, Zagrebu i Rijeci. Kupon možete iskoristiti i prilikom web-narudžbe, uz dogovor s Ronisovom prodajom i slanje kopije kupona iz Buga.



Kupon 8Chipoteka je vrlo cijenjeni asortiman ONKYO odlučila dati uz 10% popusta na sve oblike plaćanja. Među proizvodima ONKYO možete pronaći vrhunske audiosustave, zvučnike, pojačala, prijamnike i sl. Ponuda proizvoda ONKYO zaista je široka i bogata, a kupon možete iskoristiti u svim poslovnicama Chipoteke – Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Šibenik, Zadar i Dubrovnik.



Kupon 9H18 Megastore pripremio je vlastiti katalog u povodu povratka u školu pod nazivom “Počinje škola – H18 Megastore je fora!”. U katalogu možete pronaći mnoštvo proizvoda po već sniženim akcijskim cijenama. H18 Megastore odlučio je igraću konzolu XBOX One 500 GB iz kataloga, koja je već na akciji (2.099 kn), Bugovim čitateljima ponuditi za dodatnih 10% popusta. Uz kupon, ta će vas konzola stajati 1.889 kn. Kupon vrijedi koliko traju i akcijske cijene iz kataloga. Budući da katalog H18 vrijedi samo do 17. rujna, ovaj popust moći ćete iskoristiti do tada. Stoga požurite!



Kupon 10Kako ne bi sve ostalo samo na kupnji, pobrinuli smo se osigurati i izvrsnu ponudu servisiranja postojećih proizvoda. Većina vas kod kuće ima starije računalo, mobitel ili bilo koji drugi elektronički uređaj koji je u kvaru. Tijekom rujna odnesite pokvareni uređaj u Moj Servis u zagrebačkoj Sloboštini, i dajte priliku izvrsnom timu elektroničkih stručnjaka da ga poprave uz 50% popusta na redovnu cijenu. Popust vrijedi na sve servisne usluge – od čišćenja laptopa, spašavanja podataka i popravka monitora, do zamjene stakla na mobitelu. Kupon možete iskoristiti i ako vam nije zgodno doći u Zagreb. Dogovorite se s fleksibilnim ljudima u servisu i pošaljite im uređaj poštom ili dostavom.



Kupon 11Sigurno ste čuli za SAMA proizvođača vrhunskih IT komponenti i opreme! SAMA je poznata po svojim PC kućištima i hladnjacima za stolna računala s posebno prilagođenim performansama za najbolja gejmerska i profesionalna iskustva. Uz Bugov kupon, sve iz asortimana SAMA kupite uz 10% popusta na prodajnim mjestima Vacoma, Protisa, Mikronisa i Ventexa. Detaljnije o SAMA proizvodima pogledajte na web stranici sama.ltd.



Kupon 12Kao posljednji kupon očekuje vas još jedan popust u Chipoteci. Radi se o audio asortimanu marke MAC audio. Apsolutno sve u Chipoteci što pronađete pod tim imenom možete dobiti uz 15% popusta. Ponuda je vrlo bogata i sadrži sve od auto zvučnika i pojačala, sitne audioopreme i veliki prijenosnih audiozvučnika, do audiosnimača i sustava za kućni nadzor. Kupon vrijedi za sve oblike plaćanja i iskoristiv je u svim poslovnicama Chipoteke tijekom rujna.